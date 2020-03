Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa dell’emergenza Coronavirus e della sua preoccupazione – VIDEO

Frank Lampard ha parlato in conferenza dell’emergenza Coronavirus dopo la vittoria contro il Liverpool in FA Cup.

«Quanto sono preoccupato? Bè sono preoccupato come allenatore, come padre e come marito. Credo che siamo tutti sulla stessa barca. Nel club stiamo parlando delle giuste misure da prendere e sono preoccupato come credo tutti quanti».