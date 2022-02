ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lanna: «Cessione Sampdoria? Pronti alla guerra. La telefonata di Vidal…». Le parole del presidente della Sampdoria

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha fatto il punto della situazione sul club blucerchiato. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Primocanale.

PRESIDENTE SAMPDORIA – «Non pensavo di diventare presidente, mi sarebbe piaciuto rientrare in qualche forma come dirigente della Sampdoria. A dicembre è arrivata la telefonata per farlo. Con qualche riserva, cercando di capire cosa voleva dire, ci ho pensato e ripensato, era una cosa talmente grande, perché era difficile dire di no. C’erano altri candidati in corsa; poi ho ricevuto la telefonata di Vidal che mi ha informato di essere diventato presidente della Sampdoria. Non sapevo chi fossero i miei competitors».

CESSIONE SAMPDORIA – «Se dovremo fare la guerra per lasciare la Sampdoria in buone mani, la faremo».

CALCIOMERCATO – «Siamo riusciti a non indebolire la squadra, abbassando anche il monte ingaggi. Abbiamo provato a prendere anche una prima punta, ma le condizioni che ci venivano prospettate comportavano un impegno eccessivamente oneroso per le nostre possibilità».