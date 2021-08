Lapadula Hellas Verona, pista difficile: cosa blocca la trattativa

Lapadula Hellas Verona, è una pista difficilmente percorribile: ecco cosa blocca la trattativa

L’Hellas Verona ha messo nel mirino Gianluca Lapadula per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della nuova stagione. La trattativa per il calciatore italiano naturalizzato peruviano di proprietà del Benevento è però tutt’altro che semplice.

Secondo il Corriere di Verona, l’ingaggio da 1,7 milioni di euro a stagione del giocatore bloccano la trattativa da parte dei gialloblu. Sullo sfondo rimangono Udinese e Leicester, che non hanno mai smesso di pensare a lui.