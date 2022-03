Lapo Elkann presidente Juve, il retroscena: «Qualcosa si sta muovendo» svelato da Toni Damascelli

Lapo Elkann sarà il nuovo presidente della Juve? E’ questa la notizia riportato con tweet da Paolo Madron, direttore di Tag43, secondo cui John Elkann avrebbe individuato nel fratello il successo di Agnelli. L’Exor ha subito smentito la cosa attraverso il suo ufficio stampa e lo stesso stesso Lapo, da Los Angeles, ha escluso qualunque coinvolgimento. Anche la Juve ha negato tutto.

Il giornalista Tony Damascelli, dalle colonne de Il Giornale, ha commentato la situazione.

«Nessuno può mettere in discussione i risultati ottenuti da Andrea Agnelli nei dodici anni della sua presidenza e non mi limito agli obiettivi raggiunti dalla squadra, alcuni eccezionali come i nove titoli consecutivi, ma è anche vero come ci siano stati episodi in controtendenza che hanno macchiato l’immagine storica della Juventus che già nel duemila e sei aveva ricevuto un colpo feroce e fatale, con la retrocessione e la radiazione dei suoi dirigenti, estromessi dallo stesso gruppo di riferimento e cancellati da qualunque memoria storica anche nel Museum. La realtà contemporanea è nebbiosa, il pensiero di Madron trova fondamento nelle voci che si raccolgono a Torino e non nei bar di piazza Castello. Alessandro Nasi avrebbe rifiutato la proposta di sostituire Andrea Agnelli…».

