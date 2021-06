Laporta: «Messi sta riflettendo, vuole una squadra competitiva. Il futuro...»

Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato del futuro di Lionel Messi: le sue parole sulla Pulce in vista della prossima stagione

Nella conferenza stampa di presentazione di Eric Garcia, Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato del futuro di Lionel Messi.

«I nostri colloqui con gli agenti di Messi procedono bene. Non possiamo ancora dire che siamo al punto d’arrivo, ma sappiamo che Leo vuole restare a Barcellona. La sua non è una questione legata al lato economico, ma è in un momento di riflessione: vuole una rosa competitiva in grado di vincere trofei. Speriamo che la voglia di Messi di vestire la maglia del Barça sia determinante».