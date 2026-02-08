Lautaro nella leggenda: il gol in Sassuolo Inter lo manda nel podio dei marcatori all-time nerazzurri! Eguagliato Boninsegna: i numeri record

Il “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, spesso terreno ostico e insidioso per i colori della Beneamata, si trasforma ufficialmente nel palcoscenico della storia. Al minuto 51 della sfida contro il Sassuolo, Lautaro Martinez ha deciso di incastonare il proprio nome, ancora una volta, nel grande libro dei record del club milanese. Il capitano e simbolo dei Nerazzurri, fresco campione del mondo con l’Argentina, ha messo la firma su un momento destinato a restare negli annali con un gol di rara bellezza tecnica e coordinazione, fissando il punteggio sul provvisorio 0-3 e chiudendo virtualmente la contesa (terminata poi sullo 0 a 5).

L’azione che ha portato alla marcatura è un vero e proprio manifesto delle doti balistiche del “Toro”: un controllo di petto orientato alla perfezione per addomesticare la sfera, seguito da una conclusione al volo fulminea e potente che non ha lasciato scampo ad Arijanet Muric, l’estremo difensore kosovaro dei padroni di casa. Con questa rete, il numero 10 sale a quota 171 gol ufficiali con la maglia del Biscione, raggiungendo una leggenda sacra come Roberto Boninsegna. “Bonimba”, iconico bomber degli anni ’70, viene così agganciato al terzo posto nella classifica dei marcatori all-time della società, consacrando definitivamente l’attaccante di Bahía Blanca nell’Olimpo dei più grandi di sempre.

171 – Migliori marcatori nella storia dell’Inter tra tutte le competizioni:



284 – Giuseppe Meazza

209 – Alessandro Altobelli

171 – #Lautaro Martínez

171 – Roberto Boninsegna



Podio.#SassuoloInter pic.twitter.com/SFC57yJzfj — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 8, 2026

Mentre Lautaro si prende la scena individuale, l’Inter guidata da Cristian Chivu invia un segnale fortissimo al campionato. Il tecnico rumeno ha disegnato una squadra solida, cinica e spietata, capace di sfatare il tabù emiliano con una prestazione dominante sotto ogni punto di vista. I tre punti messi in ghiaccio permettono ai Meneghini di volare a quota 58 in classifica, mantenendo un ritmo forsennato. La corsa verso gli obiettivi stagionali non è mai stata così luminosa, spinta dalla forza di un collettivo che ha trovato nel suo capitano il condottiero perfetto per sognare ancora in grande.