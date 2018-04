Lautaro Martinez segna contro il Vasco: 4° gol in Libertadores – VIDEO

L’Inter si gode il suo nuovo gioiellino: Lautaro Martinez. L’attaccante è andato in gol anche contro il Vasco da Gama: ecco il video

L’Inter continua a osservare la crescita di Lautaro Martinez. Magic moment per l’attaccante classe 1997 che continua a insidiare i big per un posto al Mondiale in Russia. Il giovane attaccante, già bloccato dall’Inter, ha segnato nella notte al 38′ del primo tempo nel corso della terza giornata di Copa Libertadores contro il Vasco da Gama. L’Inter continua a osservare il giocatore e presto lo porterà in Europa.

L’attaccante, autore di 4 gol in 3 partite di Libertadores è stato bravo nel tap-in, sfruttando l’assist del compagno Lisandro Lopez. Grande stagione per l’attaccante argentino, autore della 22ª rete nelle ultime 37 partite giocate. Il giocatore ha parlato così del suo futuro: «Sarà molto importante quello che deciderà il mio prossimo club, e ovviamente, la decisione la prenderò pensando a quello che sarà il massimo per me. Qui dopo l’estate? Mi piacerebbe finire la carriera ma sarà difficile rimanere qui dopo giugno». Lautaro è promesso sposo dell’Inter.