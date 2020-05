Lautaro Martinez, patto con il Barcellona: intanto l’Inter trova l’accordo

Il futuro di Lautaro Martinez si tinge di blaugrana. Il talento argentino è sempre più indirizzato verso Barcellona: ecco l’accordo

Valigia pronta, accordo verbale trovato e un futuro in blaugrana tutto da scrivere. Dopo settimane di pressing catalano, l’affare che dovrebbe portare Lautaro Martinez al Barcellona sembra in dirittura d’arrivo. O almeno, ne sono convinti in Spagna, dove Sport racconta di un’intesa trovata anche con l’Inter.

I due club starebbero ultimando gli ultimi dettagli, ma il trasferimento del Toro in Liga dovrebbe avvenire per 60 milioni più due giocatori. I nerazzurri ne hanno approfittato per chiedere Arturo Vidal più un esterno: i nomi in ballo sono due, o Semedo o Emerson. Tutto, comunque, sembra fatto: presto Lautaro potrebbe giocare al fianco di Messi, anche in un club.