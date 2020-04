Lautaro non manda segnali al Barça: l’argentino è legato all’Inter e a Milano

Il Barcellona aspetta un segnale da Lautaro Martinez che non sta arrivando: l’argentino può davvero restare a Milano

Sarà uno dei tormentoni estivi più ricorrenti del calciomercato. Lautaro Martinez e il Barcellona, un matrimonio che forse non avverrà come spiega La Gazzetta dello Sport. Sia perché l’Inter pretende tutta la clausola di 111 milioni di euro e il Barça non vive un periodo di grande splendore economico, ma anche perché l’argentino non è così deciso di lasciare Milano.

Lautaro è rimasto con Agustina a Milano a scontare la quarantena quando sarebbe potuto tornare in Argentina dai famigliari. L’Inter spera di poterselo godere anche per la prossima stagione. Anche perchè da settimane da Barcellona aspettano un segnale che semplifichi la scalata verso i 111 milioni della sua clausola: non è arrivato, né dai social né in altro modo. Il numero 10 nerazzurro aspetta come tutti di poter rientrare, per confermare il nuovo status di superstar.