Clamoroso errore di Lulic in Lazio-Apollon. Il serbo si trova davanti alla porta con un solo difensore a difenderla sulla linea ma non riesce a segnare

Il match tra Lazio e Apollon verrà ricordato anche per il clamoroso errore a pochi passi dalla porta di Senad Lulic. Il serbo si trova da solo da davanti alla rete, anche se in posizione piuttosto defilata, con un solo difensore a difendere sulla linea. L’ala biancoceleste fissa i movimenti dell’avversario per un tempo che sembra infinito ma alla fine il suo debole tiro viene respinto facilmente. Il pallone viene poi raccolto dal portiere. La Lazio è comunque riuscita a superare i ciprioti grazie ai gol di Luis Alberto e Ciro Immobile su rigore. Nel finale Zelaya trova la rete della bandiera per l’Apollon.