Inzaghi nel post partita di Lazio-Apollon ha sottolineato come la squadra abbia meritato la vittoria ma si sia presa troppi rischi

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla conclusione della partita in esordio di Europa League dei biancocelesti contro l’Apollon. Il tecnico ha sottolineato come la squadra ha meritato la vittoria ma deve essere più cinica: «Giocando così si rischia. Nel primo tempo ero soddisfatto, i miei hanno fatto una buona gara, considerando che molti saranno alla prima presenza stagionale. Non sono invece soddisfatto della seconda frazione di gioco, anche perché così facendo abbiamo dato coraggio e fiducia agli avversari. C’è rammarico perché alla fine del primo tempo avremmo dovuto farne almeno due. Abbiamo meritato la vittoria ma complimenti all’Apollon.

Inzaghi ha poi parlato dell’ampio turn-over per questa partita e dei prossimi avversari in Europa League: «Turn-over? Valuterò partita per partita. Sono soddisfatto di quelli che hanno giocato, sceglierò di volta in volta chi schierare. Anche per domenica farò i miei calcoli. Penserò sempre a mandare in campo quelli che mi danno più garanzie. Il Francoforte lo conosciamo, così come il Marsiglia. Dovremo affrontarlo nella prossima trasferta nel migliore dei modi. L’anno scorso facevamo un calcio migliore rispetto a queste prime gare dell’anno, questo è certo. Gli elementi della rosa però stanno crescendo. Non resta che lavorare e far sì che la condizione dei giocatori migliori».