Lazio Atalanta, tifosi biancocelesti uniti: il comunicato che chiama alla mobilitazione – FOTO

Lazio News

Lazio Atalanta, tifosi biancocelesti uniti: il comunicato che chiama alla mobilitazione

curva nord tifosi Lazio

Lazio Atalanta, la curva biancoceleste fa quadrato attorno alla squadra: diffuso il comunicato sui social – FOTO

La Lazio di Maurizio Sarri torna in campo questa sera, mercoledì 4 marzo alle 21, per la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta allo Stadio Olimpico. Un appuntamento delicato che arriva in un momento complesso per i biancocelesti, ma con alcuni segnali incoraggianti: nelle ultime edizioni la squadra ha spesso mostrato solidità e continuità nella competizione.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il sostegno della tifoseria in un clima teso

Nonostante il rapporto teso con la società, la tifoseria biancoceleste ha scelto di stringersi attorno alla squadra in vista di una sfida decisiva. La contestazione alla dirigenza prosegue, ma i gruppi organizzati hanno voluto ribadire la propria vicinanza ai giocatori, pubblicando un comunicato sui social per confermare il loro supporto e mantenere alta la motivazione del gruppo.

Il messaggio, diffuso su Instagram, invita a mettere da parte le divergenze interne per spingere la squadra verso la finale.

