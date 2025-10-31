Lazio Cagliari, si ferma un giocatore rossoblù! E’ in dubbio per la sfida contro i biancocelesti: le ultimissime

Lazio Cagliari, Deiola si ferma e resta in dubbio per la trasferta. Il centrocampista ha riportato un’elongazione al quadricipite

Il Cagliari di Fabio Pisacane prosegue la preparazione in vista della delicata trasferta contro la Lazio, in programma lunedì 3 novembre alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. La sfida, valida per la decima giornata di Serie A 2025/26, arriva dopo la battuta d’arresto interna con il Sassuolo e rappresenta un nuovo test di maturità per i rossoblù.

Le notizie dall’infermeria, però, non sono incoraggianti: resta infatti in forte dubbio la presenza di Alessandro Deiola. Il capitano, classe 1995 e simbolo della squadra, è ancora alle prese con un problema muscolare che lo ha già costretto a saltare l’ultima gara. Anche nell’allenamento odierno al CRAI Sport Center il centrocampista si è limitato a un lavoro personalizzato con lo staff medico, senza poter rientrare in gruppo.

Le prossime 48 ore saranno decisive per capire se Deiola potrà almeno essere convocato per la trasferta romana. In caso contrario, Pisacane dovrà ridisegnare il centrocampo, affidandosi a soluzioni alternative che, pur garantendo freschezza, non offrono la stessa esperienza e leadership del numero 14.

