Lazio, caso tamponi: Lotito prepara un doppio ricorso

La Lazio sta preparando un doppio ricorso: i fronti della battaglia legale sono il caso tamponi e il mancato match contro il Torino

Non si ferma la battaglia legale della Lazio in merito al caso tamponi e non solo. Come affermato ieri dall’avvocato Gian Michele Gentile sulle frequenze di Radio Incontro Olympia e come riportato oggi dal Corriere dello Sport, il club biancoceleste sta preparando un doppio ricorso.

Il primo sarà diretto alla Corte Federale d’Appello per le inibizioni del presidente Claudio Lotito e dei medici sociali Pulcini e Rodia. Il secondo, invece, sarà inviato al Collegio di Garanzia del Coni in merito al mancato match tra Lazio e Torino, dopo che la Corte Sportiva d’Appello ha rinviato ulteriormente la gara. Gli obiettivi della società sono di annullare o ridurre le condanne in merito al caso tamponi e di ottenere il 3-0 a tavolino per la partita contro i granata.