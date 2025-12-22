Lazio, ore decisive sul blocco del mercato: atteso il verdetto della Commissione e la decisione di Lotito che definirà le strategie

Blocco mercato Lazio, giornata cruciale: la Commissione pronta al verdetto mentre Lotito valuta la mossa decisiva per il futuro del club

La Lazio è in attesa di conoscere i margini entro cui potrà muoversi nel prossimo mercato di gennaio, un passaggio cruciale per definire le strategie della seconda parte di stagione. Resta da capire se il club dovrà operare a saldo zero, limitandosi a incastri tra entrate e uscite, oppure se avrà la possibilità di intervenire con maggiore libertà economica. L’attesa, però, sta per terminare.

Domani il verdetto della Commissione

La decisione della Commissione di controllo sul mercato è attesa per domani. Secondo le prime indiscrezioni, la Lazio potrebbe non aver ancora raggiunto la soglia dell’80% del “costo del lavoro allargato”. In questo scenario, Claudio Lotito avrebbe comunque la possibilità di intervenire successivamente per colmare il disavanzo e liberare completamente il mercato invernale.

Come riportato da Il Messaggero, il presidente potrà farlo attraverso due strade:

un’immissione diretta di capitali;

oppure sfruttando la recente modifica FIGC all’articolo 90, comma 5 delle NOIF, che consente l’utilizzo di crediti futuri, in particolare quello atteso a marzo relativo ai diritti TV DAZN.

Una situazione molto diversa dall’estate

Il quadro attuale è decisamente meno critico rispetto alla scorsa estate, quando la cifra necessaria per rientrare superava i 100 milioni di euro. Oggi, invece, il gap da colmare sarebbe minimo, tra i 3 e i 5 milioni. Di fatto, il destino del mercato biancoceleste è nelle mani di Lotito.

Le strategie in vista dei prossimi mesi

A Formello si ragiona anche in ottica futura. Il credito di marzo potrebbe rivelarsi utile non solo per sbloccare il mercato di gennaio, ma anche per gestire i conti nei mesi successivi. Da marzo, infatti, il “costo del lavoro allargato” scenderà al 70%, escludendo dal calcolo gli under 23 italiani: un vantaggio importante per coprire le spese in assenza degli introiti UEFA e per evitare nuovi blocchi in vista dell’estate.

La sensazione è che la Lazio sia vicina a una svolta decisiva: ora tutto dipende dalle mosse del suo presidente.

