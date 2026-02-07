Lazio, Sarri in conferenza: «Ho un contratto e se non ci saranno cose che ci faranno cambiare opinione continueremo insieme»

Lazio, conferenza stampa Sarri: il tecnico presenta la sfida alla Juve in programma domani sera all’Allianz Stadium

A Formello cresce la tensione e l’atmosfera si fa sempre più elettrica. La Lazio si prepara a una delle sfide più delicate e affascinanti della stagione: la trasferta di Torino contro la Juventus. Un appuntamento che può dire molto sul momento dei biancocelesti e sulle ambizioni future della squadra.

Per fare il punto della situazione e introdurre i temi caldi del match, Maurizio Sarri interviene oggi in conferenza stampa. Il tecnico analizzerà lo stato della squadra, le scelte possibili e le insidie della sfida contro i bianconeri. Le sue parole raccolte da Lazionews24:

POST CALCIOMERCATO – «Lo sai benissimo che penso alle partite e alla squadra anche se non rispondo sul calciomercato. Squadra indebolita? Prima era una squadra più pronta, ora ci sono dei ragazzi da crescere. Taylor doveva ritrovare condizione ed abituarsi alla Serie A, gli altri hanno qualità ma per loro sarà un percorso lungo».

FUTURO SARRI – «Ho un contratto e se non ci saranno cose che ci faranno cambiare opinione continueremo insieme. Come i tifosi i vorrei sognare, non dico vincere. Possono dirci che siamo scarsi ma non che non abbiamo fato tutto».

ROMAGNOLI – «Ha avuto 5 giorni di permesso, si sta allenando bene ed è pronto per giocare domani o in Coppa Italia».

BREMER VS MALDINI – «Se non ce lo mangia è la mossa giusta, vedremo perché non ho ancora scelto. Ho provato due formazioni diverse e vedrò cosa sceglierò date le 3 partite in sei giorni».

SCELTE E ANDATA – «Hanno giocato date le necessità. Maldini giocherà punta domani o mercoledì. Partita dell’andata? La partita è difficile, la Juventus ha grande intensità e prima non aveva questo. Hanno grande riaggressione, solidi e vengono da una sconfitta sulla quale si può discutere, ma non hanno giocato male; gli sono girati male gli episodi. Sono in salute fisica e mentale, sarà una gara complicata e mentalmente è difficile per tutti giocare in casa loro. Nel calcio a priori non vince nessuno».

