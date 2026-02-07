Connect with us
Lazio, i convocati per la Juventus: la decisione di Sarri su Romagnoli e Lazzari. La lista completa per il match!

37 minuti ago

Romagnoli

Lazio, i convocati per la Juventus: la lista completa di Sarri per il match della 24ª giornata di Serie A 2025/26

La vigilia di Juve Lazio scioglie le ultime riserve e consegna a Maurizio Sarri la lista degli uomini che tenteranno l’impresa all’Allianz Stadium. Il tecnico toscano deve fare i conti con una situazione a doppia faccia: se da un lato può sorridere per un rientro fondamentale nel cuore della retroguardia, dall’altro deve gestire un’emergenza pesante sulle corsie laterali.

La buona notizia: torna il “Ministro” Romagnoli

La nota più lieta per i tifosi laziali è il ritorno tra i convocati di Alessio Romagnoli. Il difensore centrale è pronto a riprendersi il suo posto dopo le vicissitudini di mercato. La sua presenza è cruciale: Romagnoli garantisce letture difensive impeccabili e quella capacità di guidare la linea alta tanto cara al “Sarrismo”. Con lui, il muro davanti a Ivan Provedel acquista solidità ed esperienza internazionale.

Tegola sugli esterni: forfait per Lazzari e Zaccagni

Se il centro della difesa sorride, le fasce piangono. Non prenderanno parte alla trasferta torinese due pedine chiave dello scacchiere tattico: Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni. L’assenza di Lazzari priva la Lazio della sua “freccia” sulla destra. Ancora più pesante, forse, il forfait di Zaccagni: l’esterno d’attacco è spesso l’ago della bilancia offensiva grazie alla sua capacità di saltare l’uomo e convergere per il tiro.

L’elenco completo dei convocati

Di seguito la lista dei giocatori partiti per Torino:

  • Portieri: Motta, Furlanetto, Provedel.
  • Difensori: Patric, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Gila, Marusic.
  • Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Basic, Przyborek, Cataldi.
  • Attaccanti: Pedro, Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri, Maldini.
