Lazio, cori semiti in curva nord: la procura apre un’indagine

Le procura della FIGC ha aperto un fascicolo contro la curva nord della Lazio per una serie di cori antisemiti

Durante il derby della capitale dalla curva nord, che ospitava i tifosi della Lazio, sono partiti dei cori antisemiti.

Per questo motivo la procura della FIGC ha aperto un fascicolo per indagare sulla vicenda. I cori uditi sono stati giallorosso ebreo e, più volte: In sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare, romanista vaff… .