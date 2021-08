Lazio, Correa al bivio: Sarri prova a convincerlo a restare

La Lazio si trova tra le mani una brutta gatta da pelare: ovvero quella riguardante il futuro di Joaquin Correa, in dubbio tra restare o andare via

La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna dedica un articolo alla situazione relativa a Joaquin Correa, considerato il più indicato a lasciare la Lazio in estate. Non era scontata la sua presenza al raduno di ieri a Formello, vista la richiesta di cessione avanzata sul finire della scorsa stagione. Il Tucu però, fresco vincitore della Coppa America, si è presentato regolarmente, e con ogni probabilità partirà alla volta di Marienfeld domani con la squadra.

In terra tedesca Maurizio Sarri proverà a convincerlo a restare, così da non dover andare sul mercato alla ricerca di un altro esterno d’attacco, chiudendo poi per Basic una volta ceduti gli esuberi. La valutazione che fa Lotito dell’Argentino è di 35-40 milioni, al massimo 30 con dei bonus, ma le pretendenti sono rimaste al momento tiepide. In ogni caso Correa pare non aver cambiato idea, vuole lasciare la Lazio.