Lazio, Correa: «Vorrei giocare sempre, anche Inzaghi lo sa»

Il calciatore argentino Joaquin Correa ha rilasciato qualche dichiarazione dopo il gol vittoria contro il Marsiglia

Joaquin Correa è stato il match winner della gara tra Lazio e Marsiglia. La vittoria sui francesi ha dato modo ai biancocelesti di passare il girone di Europa League con due turni di anticipo. Queste le parole del calciatore argentino: «Sono sempre pronto e concentrato quando il mister sceglie di farmi giocare, cerco sempre di dare il massimo e oggi ci sono riuscito. Meglio partire titolare? Certo che è meglio, anche il mister lo sa che voglio giocare sempre, ma anche in panchina posso essere un’arma in più. Qualificazione con due turni d’anticipo? Per noi questa competizione è troppo importante, abbiamo una squadra con tanti giocatori e quindi la possiamo affrontare come il campionato».