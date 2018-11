Lazio, il record di Europa League: passati i gironi per la sesta volta di fila

La Lazio di Simone Inzaghi si è qualificata matematicamente ai sedicesimi di Europa League grazie alla vittoria sul Marsiglia

La Lazio di Simone Inzaghi è la prima italiana a superare i gironi di una competizione europea in questa stagione. La doppia vittoria contro il Marsiglia ha certificato la superiorità dei biancocelesti sugli avversari francesi e contemporaneamente alla quarta vittoria dell’Eintracht Francoforte è arrivata la matematica qualificazione. Un’altra statistica certifica l’impegno della Lazio nella competizione: è la sesta volta di fila che la squadra della Capitale supera i gironi dell’Europa League.

Un ottimo risultato per i biancocelesti di Simone Inzaghi, che va ad aggiungersi al quarto posto in Serie A. Traguardi che al momento non sono stati condizionati dalle brutte sconfitte contro l’Inter e l’Eintracht Francoforte all’andata. Sia la super vittoria contro la Spal che appunto il doppio confronto con il Marsiglia di Rudi Garcia hanno confermato la solidità della Lazio. E per adesso i risultati sono in linea con le aspettative, sperando di poter ancora esultare a maggio.