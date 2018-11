Una delle sfide clou della quarta giornata della fase a gironi di Europa League è il match tra Lazio e Olympique Marsiglia in programma allo Stadio Olimpico. Le due società sorteggiate nel gruppo H della competizione europea si sfideranno dopo l’incontro d’andata terminato 3-1 in favore dei biancocelesti. La squadra di Filippo Inzaghi con un successo stasera si avvinerebbe ai sedicesimi di finale e manterrebbe il distacco dai francesi che in caso di sconfitta sarebbero matematicamente fuori dal torneo.

La gara sarà diretta dall’arbitro russo Vladislav Bezborodov, gli assistenti sono Danchenko e Gavrilin e gli addizionali Levnikov e Ivanov. Il quarto uomo è Lunev. Ecco gli highlights di Lazio-Marsiglia:

LAZIO-MARSIGLIA 1-0: Parolo porta in vantaggio i biancocelesti con uno splendido colpo di testa!

#UEFAEuropaLeague, #LazioMarseille:

LAZIO TAKE THE LEAD BEFORE HALF TIME. Captain Marco #Parolo heads it home off a cross into the box by Coro #Immobile. #Lazio 1 #Marseille 0 pic.twitter.com/iwprGh3AS4

