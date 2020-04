Lazio, De Martino: «La prossima settimana si deciderà qualcosa»

Stefano De Martino, direttore della comunicazione della Lazio, è intervenuto sulle frequenze ufficiali per fare il punto della situazione

Sulle frequenze di Lazio Style Radio, le parole di Stefano De Martino, direttore della comunicazione biancoceleste.

RIPRESA – «È tempo di decisioni, se ne discute da diverse settimane. Nel settore calcio ancora non c’è una definizione sulla ripresa e ci auguriamo che possa arrivare. Anche se parlare di sport non è il massimo in questo momento emergenziale. I numeri però sono in discesa e speriamo possano calare ulteriormente. Per quanto riguarda il calcio, credo che tra questa e la prossima settimana ci possa essere una definizione concreta. Si è parlato di analisi e tamponi per i calciatori, si è parlato di una ripresa a giugno: ma è chiaro che questo discorso passi per il Governo. Ci sarà un decreto apposito. Una graduale riapertura c’è già stata con la riapertura delle librerie ad esempio. Io comunque penso che la prossima settimana si deciderà qualcosa, ma la cosa importante è che ci arrivino buone notizie dai comunicati della Protezione Civile».