Lazio, De Martino: «Luis Alberto caso chiuso. Le regole valgono per tutti»

Il direttore della comunicazione biancoceleste, Stefano De Martino, è intervenuto a Lazio Style Radio per fare chiarezza sulle ultime vicende della squadra di Inzaghi.

IMMOBILE – «Ciro è dispiaciuto per questa alternanza dei tamponi, c’è confusione anche per altri casi simili. Mi auguro che nei prossimi controlli venga fatta chiarezza. Immobile è fondamentale per noi e per la Nazionale. Attendiamo notizie nelle prossime ore, sperando siano positive. Siamo sempre in contatto, aspettiamo i tempi giusti. Lui è sereno, per quello che si può dire».

LUIS ALBERTO – «Le regole valgono per tutti, anche per un giocatore straordinario come lui. Qui è fondamentale, tutti credono in lui, è ben voluto. Lo spagnolo ha spiegato di aver capito l’errore commesso. La società è sempre intervenuta quando andava fatto e Luis Alberto lo sa. I giocatori devono rispettare le regole che abbiamo istituito, rappresentando questa squadra e questo popolo, anche nella vita privata devono essere consapevoli di questo. Può succedere che venga espresso un malumore su alcune questioni, limitandosi però a dei commenti. Chi fa parte di questa società ha sempre rispettato le regole. Il caso Luis Alberto è chiuso».