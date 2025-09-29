Lazio, Dele-Bashiru furioso per il taglio dalla lista Serie A. Il nigeriano ora rischia di non essere convocato per la Coppa d’Africa

Linea dura, durissima. In casa Lazio, Maurizio Sarri tira dritto per la sua strada e vince il braccio di ferro con la società sulla gestione della lista per il campionato. Nonostante l’emergenza a centrocampo e le perplessità della dirigenza, il tecnico ha confermato la sua decisione irrevocabile: Fisayo Dele-Bashiru resta fuori, per fare spazio al reintegrato Toma Basic.

Una scelta forte, che non è cambiata nemmeno dopo il vertice andato in scena ieri a Formello, rivelatosi di fatto inutile. Il “Comandante” non ha fatto alcun passo indietro, imponendo la sua linea tecnica nonostante lo scetticismo della società, che considera il centrocampista nigeriano un “patrimonio” del club, un investimento da tutelare. La dirigenza, pur non condividendo appieno la scelta, alla fine ha dovuto assecondare il proprio allenatore, avallando un’esclusione pesante.

La decisione appare ancora più drastica se si considera che il rientro di Dele-Bashiru dall’infortunio non era poi così lontano: il giocatore, infatti, sarebbe potuto tornare a disposizione già per la partita contro l’Atalanta del prossimo 19 ottobre. Proprio per questo, la reazione del diretto interessato è stata tutt’altro che pacata.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, il giocatore non avrebbe per nulla gradito la scelta, e viene definito furioso non solo per l’esclusione in sé, ma soprattutto per le gravi ripercussioni che questa potrebbe avere sulla sua carriera. Senza la possibilità di giocare e mettersi in mostra con la Lazio, Dele-Bashiru teme concretamente di perdere la convocazione con la Nigeria per la prossima Coppa d’Africa, un obiettivo a cui teneva in modo particolare. Una situazione esplosiva che lascia strascichi e tensioni in un momento già delicato della stagione biancoceleste.