Lazio, difficile il rinnovo di Marusic: contatti con il Psg

Adam Marusic difficilmente rinnoverà il proprio contatto con la Lazio e a fine stagione potrebbe lasciare la Capitale

Come riporta il Corriere della Sera Adam Marusic difficilmente rinnoverà il proprio contratto con la Lazio ed è molto probabile che a fine stagioni saluti la Capitale. Sull’esterno c’è da tempo il Paris Saint Germain, che potrebbe utilizzarlo come carta per arrivare a Milinkovic-Savic.

Lotito valuta Marusic 20 milioni e potrebbe incassare una ricca plusvalenza utile per agevolare un bilancio già sano