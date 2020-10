Lazio, emergenza Champions: anche Immobile in dubbio

Ansia in casa Lazio in vista della Champions League: anche Immobile sarebbe in dubbio

C’è preoccupazione in casa Lazio in vista della partita di domani in Champions League contro il Club Brugge. Sono 11 i giocatori assenti a poche ore dalla partenza per il Belgio. Oltre a Radu e Lulic, mancano all’appello Strakosha, Armini e Cataldi (ai box da giorni), Leiva e Luiz Felipe (da ieri con la febbre), Escalante (fastidio al polpaccio), più Pereira, D. Anderson, Lazzari, Luis Alberto ma soprattutto Ciro Immobile.

PER LA NOTIZIA COMPLETA