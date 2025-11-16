Lazio News
Lazio, emergenza infortuni senza fine: Sarri perde altri uomini e Rovella va verso l’operazione. Lotito punta ad una soluzione ‘dall’alto’ e fa benedire Formello!
Lazio, assenze pesanti per la ripresa del campionato: la Gazzetta dello Sport rivela anche la benedizione dei campi di Formello voluta da Lotito
Emergenza totale in casa Lazio. A una settimana dalla ripresa del campionato, Maurizio Sarri dovrà fare i conti con un numero preoccupante di indisponibili. La lista degli infortunati è lunga e riguarda più reparti, complicando la preparazione delle prossime partite.
Non saranno a disposizione Samuel Gigot, operato alla caviglia, e Taty Castellanos, out per una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra. Stop muscolare anche per Matteo Cancellieri, che ha riportato una lesione miotendinea di media entità agli hamstring della coscia sinistra. Out pure Nuno Tavares per una lesione di basso grado al soleo sinistro.
Recuperato invece Fisayo Dele-Bashiru dalla lesione al flessore, ma il centrocampista nigeriano resterà comunque fuori rosa per scelta tecnica.
Rovella verso l’intervento chirurgico
Ultimo in ordine di tempo, Nicolò Rovella. Il centrocampista classe 2001 non ha risolto i persistenti problemi di pubalgia e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane. Un’assenza pesantissima per Sarri, destinata ad aggiungersi a un quadro già molto critico.
Lotito si affida alla benedizione dei campi
La situazione infortuni ha portato a un gesto simbolico raccontato da La Gazzetta dello Sport. Il presidente Claudio Lotito, preoccupato per la lunga serie di stop muscolari, ha chiamato ieri un sacerdote di sua conoscenza per benedire i campi di Formello. Un atto scaramantico e allo stesso tempo di speranza, nella speranza di invertire la tendenza che sta colpendo la squadra.
La Lazio si prepara così a tornare in campo in piena emergenza, con un organico ridotto e un calendario fitto da affrontare. Sarri dovrà trovare soluzioni alternative per sopperire a un’infermeria che continua a riempirsi, mentre l’ambiente biancoceleste spera che questo periodo di difficoltà possa presto lasciare spazio a settimane più serene.
