Lazio, esplode il caso Caicedo? Il club valuterà eventuali offerte per l’attaccante

La Lazio valuterà eventuali offerte per Felipe Caicedo, piuttosto infastidito per il trattamento ricevuto contro il Milan

Esplode il caso centravanti alla Lazio. Caicedo infuriato e Muriqi bloccato: secondo Repubblica è esploso il malcontento dell’ecuadoriano, rimasto in panchina nella sconfitta contro il Milan proprio a favore del kosovaro che non ha impressionato, anzi. A deludere il Panterone non è stato il non entrare al posto dell’infortunato Correa ma la scelta di Inzaghi di non includerlo tra i titolari per la sfida di San Siro. Una scelta che Caicedo non ha digerito visto il suo stato di forma e quello di Correa (che non era in perfette condizioni ma è partito titolare comunque).

Il futuro dell’attaccante rimane in bilico. Per ora non sono arrivate offerte ma nel caso dovessero pervenire proposte soddisfacenti (tra i 5 e gli 8 milioni) verranno prese in considerazione. Capitolo Muriqi: il kosovaro non si muoverà a gennaio ma il suo rendimento fino a questo momento è gravemente insufficiente visto anche che è il secondo investimento più costoso dell’era Lotito (17,5 milioni). Dieci presenze, di cui tre da titolare, e zero gol. Pioggia di critiche per il Pirata che chiede tempo per ambientarsi.