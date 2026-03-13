Lazio, Fabiani svela tutto su Sarri: «I rapporti belli a volte sono un po’ conflittuali. Vorremmo finire questo percorso con lui»

Lazio, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha parlato così del suo rapporto con il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky Sport, il direttore sportivo della Lazio – Angelo Fabiani – ha fatto luce sul rapporto con il tecnico Maurizio Sarri. Le sue dichiarazioni.

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RAPPORTO LAZIO-SARRI – «I rapporti belli, anche quelli di coppia, a volte sono un po’ conflittuali, è ciò che mantiene il rapporto in vita».

FUTURO – «Questo modus che abbiamo di parlarci è un rapporto teso a migliorare, a spronare, è una critica costruttiva. Nulla di nuovo sotto il sole, se non che il sarrismo è anche questo. Andiamo sui fatti concreti e oggettivi: con Sarri abbiamo stipulato un contratto di 2 anni più uno di opzione, che poi abbiamo tolto proprio perché crediamo nel progetto Sarri. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso con Sarri e vorremmo finirlo con Sarri».