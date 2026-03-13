Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Lazio News

Lazio, Fabiani svela tutto su Sarri: «I rapporti belli a volte sono un po’ conflittuali. Vorremmo finire questo percorso con lui»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

21 minuti ago

on

By

fabiani lazio

Lazio, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha parlato così del suo rapporto con il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky Sport, il direttore sportivo della Lazio – Angelo Fabiani – ha fatto luce sul rapporto con il tecnico Maurizio Sarri. Le sue dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

RAPPORTO LAZIO-SARRI – «I rapporti belli, anche quelli di coppia, a volte sono un po’ conflittuali, è ciò che mantiene il rapporto in vita».

FUTURO – «Questo modus che abbiamo di parlarci è un rapporto teso a migliorare, a spronare, è una critica costruttiva. Nulla di nuovo sotto il sole, se non che il sarrismo è anche questo. Andiamo sui fatti concreti e oggettivi: con Sarri abbiamo stipulato un contratto di 2 anni più uno di opzione, che poi abbiamo tolto proprio perché crediamo nel progetto Sarri. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso con Sarri e vorremmo finirlo con Sarri».

Related Topics:
Change privacy settings
×