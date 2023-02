Lazio, Felipe Anderson: «Il sacrificio di tutti ci ha portato alla vittoria»

Le parole di Felipe Anderson dopo la vittoria della Lazio contro il Cluj nell’andata dello spareggio per la Conference League

Felipe Anderson ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria della Lazio contro il Cluj nella gara d’andata dello spareggio per la Conference League. Di seguito le sue parole.

«Oggi ci siamo trovati in difficoltà, il sacrificio di tutti ci ha portato alla vittoria. La fiducia è importante, veniamo da un percorso in cui ognuno di noi sta acquisendo fiducia in se stesso e nei compagni. Siamo su una strada che ci ha portato solidità, certezze all’interno del gruppo. A volte i risultati non arrivano, ma dobbiamo mai pensare sia tutto sbagliato. Sapevamo che prima o poi la vittoria sarebbe arrivata. Sappiamo che ogni gara è difficile, abbiamo avuto tante esperienze in Europa in cui eravamo in vantaggio e poi non siamo riusciti a conquistare la qualificazione. Dobbiamo fare attenzione, prima pensiamo a domenica e poi da lunedì al Cluj”. “Arechi? Ci servirà sacrificio da tutti, Zaccagni fa la differenza, è importante per noi e sta vivendo un momento top. Indubbiamente un giocatore che ci mancherà ma siamo tutti pronti per far bene. Assist per Immobile era preparato? Tutto allenato, è stato bravo, la palla era alta, Non l’ho ancora rivisto ma è stato bravo lui».

