Lazio, gli auguri Lotito spopolano sui social: «Buon Natale a Lotito & Friends» – VIDEO

Sta circolando molto sui social un video di auguri natalizi che ha per protagonista il presidente della Lazio Claudio Lotito

Sta circolando molto sui social un video di auguri natalizi che ha per protagonista il presidente della Lazio Claudio Lotito.

Una clip diventata virale per via dell’ambientazione e del look del numero uno biancoceleste: giacca marrone extralarge e lunga sciarpa al collo.

Ecco le immagini