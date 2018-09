Ciro Immobile ha incontrato oggi i tifosi ad un evento Adidas organizzato in zona Eur tra cori, sorrisi e autografi

Ciro Immobile ha presenziato questo pomeriggio ad un evento targato Adidas, sponsor tecnico del giocatore, al Cisalfa Sport di Piazza Guglielmo Marconi all’Eur. Per l’attaccante della Lazio l’inizio di stagione è stato forse leggermente sotto le aspettative. Il gol infatti manca dalla partita di esordio con il Napoli, in cui biancocelesti sono usciti dallo stadio Olimpico sconfitti. Nonostante questo il centravanti azzurro è stato accolto con un grandissimo entusiasmo dai tifosi, con cui Immobile si è intrattenuto per diverso tempo. Fuori dal punto vendita la fila per incontrare il giocatore campano sembrava interminabile…

