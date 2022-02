Lazio, il rammarico di Pedro: «Ho fatto di tutto per aiutare la squadra»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante della Lazio Pedro si è detto rammaricato per la mancata qualificazione agli ottavi di Europa League

Pedro ha pubblicato un post Instagram dopo il pareggio contro il Porto, che è costato ai biancocelesti il passaggio del turno in Europa League. Lo spagnolo ha recuperato a tempi di record dall’infortunio alla caviglia patito domenica contro l’Udinese e ieri ha dato tutto in campo. Il suo messaggio:

«Ho provato di tutto per aiutare la squadra ad andare avanti in Europa ma non abbiamo avuto fortuna. Grazie a tutti i tifosi per il vostro supporto. Molto orgoglioso di questa squadra e di questa famiglia. Adesso cerco di recuperare bene per tornare al meglio con la squadra. Forza Lazio».

