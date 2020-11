Lazio, Immobile esulta: «Dite ancora che è culo…»

La Lazio pareggia in extremis contro la Juventus grazie alla rete di Caicedo. Simone Inzaghi e i compagni di squadra festeggiano Felipe in campo. Ciro Immobile, fermato dall’Asl insieme a Strakosha e Leiva per la questione tamponi, celebra su Instagram: «Mo’ dite ancora che è culo. Io ti amo bestione», la prima dedica. Poi, l’altro messaggio con la canzone di Coez, “Amai o faccio un casino”: «Questo gruppo non molla mai grandi ragazzi. Grande cuore!!!».