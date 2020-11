Lazio, Immobile esulta: «Sono tornato!» – FOTO

Per Immobile è finalmente finito l’incubo tamponi, il giocatore è tornato a Formello ed ha riabbracciato la Lazio

Stamattina le visite in Paideia e la battuta pungente «Ce la faccio per Crotone? Per forza, se no non sarei qui!», poi di corsa a Formello per l’allenamento: Immobile ha riabbracciato la Lazio. L’incubo tamponi è finalmente finito, la squadra è pronta per iniziare un nuovo tour de force tra campionato e Champions League e, stavolta, può farlo con la sua freccia più velenosa a disposizione.

Il giocatore si è riaggregato col gruppo e, prima di entrare nel centro sportivo biancoceleste, ha lanciato un messaggio inequivocabile tramite il suo profilo Instagram: «Sono tornato!».