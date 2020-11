Lazio, Immobile salta anche la Bosnia: speranza per Crotone, domani nuovo tampone

Ciro Immobile continua ad essere in isolamento in attesa di un tampone che certifichi la negatività: out per la Bosnia, speranza per Crotone

Ciro Immobile dovrà saltare anche la sfida di Sarajevo di mercoledì contro la Bosnia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante non sarà convocato dal ct visto che risulta essere ancora positivo.

Immobile è in isolamento dalla vigilia della gara contro la Juventus, dal 7 novembre. Nelle prossime ore si sottoporrà a un nuovo tampone (forse domani, non necessariamente a quello del giro della squadra previsto per stamattina a Formello). Confida di ritrovarsi “negativo” per rientrare in campo con la Lazio. Passando dalla visita di idoneità e varcando il confine dei 10 giorni di isolamento. Nel mirino c’è la trasferta di sabato a Crotone. Più di una speranza, un obiettivo.