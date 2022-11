Lazio, Immobile spinge per il rientro in campo: i dettagli

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, starebbe spingendo per il rientro in campo il prima possibile: nel mirino c’è il derby

Dopo gli esami effettuati nella giornata di ieri, Ciro Immobile ora spinge per un rientro in campo da record.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo dell’attaccante della Lazio sarebbe quello di essere convocabile per il Derby di Roma e di essere titolare nel match contro la Juventus. In questi giorni l’azzurro lavorerà ogni giorno a Formello per un recupero flash.