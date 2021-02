La Lazio vince grazie al solito Immobile. Al termine del match, ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport

È sempre Ciro Immobile a trascinare la Lazio e anche questa volta non si è fatto attendere. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

LAZIO DELL’ANNO SCORSO – «Abbiamo recuperato un po’ di terreno in classifica, eravamo indietro rispetto alle altre. Abbiamo fatto sei vittorie consecutive vincendo bene il derby e a Bergamo che erano due scontri diretti per noi. Il nostro obiettivo è finire tra le prime 4 e dobbiamo andare forte».

NAZIONALE – «Mancini mi conosce bene, lui spera che ne lasci qualcuno per la Nazionale. Quando indosso quella maglia è qualcosa di speciale, anche lì stando poco con gli altri mi conoscono meno. Sono soddisfatto di quello che faccio lì ma sono consapevole che mi manca qualche gol. Ho raggiunto la maturità per capire da solo che bisogna fare qualche gol in più. Spero di conservare i gol per l’Europeo. So che la squadra mi aiuta ma non posso pretendere che la Nazionale cambi il suo gioco per il mio modo di giocare. Nelle ultime partite sono migliorato tanto, ho sbagliato poco. Ci sta che si vedono i gol, sono consapevole del fatto che me ne servono di più ma arriveranno».