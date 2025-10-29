Infortunio Castellanos, buone notizie per la Lazio: ecco quando l’attaccante argentino rientrerà a disposizione di Sarri

Infortunio Castellanos: verso il rientro dopo lo stop. Il rientro del giocatore è fondamentale per aiutare Sarri in un momento cruciale della stagione

Buone notizie in casa Lazio: Luis Castellanos procede spedito verso il pieno recupero dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi nelle ultime settimane. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’attaccante argentino ha superato la fase più critica della riabilitazione e punta a tornare a disposizione di Maurizio Sarri subito dopo la sosta per le nazionali di novembre.

Il rientro di Castellanos Lazio è atteso per la gara contro il Lecce, in programma il prossimo 23 novembre. L’argentino sarà così il primo degli indisponibili a tornare disponibile tra i giocatori attualmente fuori lista, tra cui figurano Rovella e Cancellieri. La sua presenza rappresenta un elemento chiave per Sarri, soprattutto considerando le prossime assenze in attacco.

Infatti, Dia lascerà temporaneamente la Capitale per partecipare alla Coppa d’Africa con il Senegal. In queste condizioni, il contributo di Castellanos sarà fondamentale per garantire continuità e peso offensivo alla squadra biancoceleste. Finora, l’ex Salernitana ha dovuto guidare il reparto offensivo quasi da solo, ma il ritorno dell’argentino permetterà a Sarri di avere più opzioni tattiche e alternative per rinforzare l’attacco.

Il percorso di recupero di Castellanos è stato seguito con attenzione dallo staff medico della Lazio, che ha gestito con cautela la fase di riatletizzazione e le sedute individuali sul campo. L’obiettivo principale è evitare ricadute e permettere al giocatore di riprendere il ritmo partita in maniera graduale, senza rischiare di compromettere la seconda parte della stagione.

Il tecnico Maurizio Sarri potrà così contare nuovamente su Castellanos come punto di riferimento offensivo, sia come titolare che come alternativa in grado di dare fiato alla squadra nei momenti decisivi. La sua capacità di giocare da punta centrale e di interagire con i compagni sulle fasce sarà utile per migliorare la fluidità e la concretezza in zona gol, aspetti che finora hanno evidenziato alcune lacune durante le partite con il reparto ridotto.

In vista delle prossime partite di campionato e degli impegni europei, il ritorno di Castellanos rappresenta un vero e proprio rinforzo strategico. La società, lo staff tecnico e i tifosi sperano di poter vedere l'argentino nuovamente protagonista già a partire dal match contro il Lecce, pronto a dare sostanza e qualità all'attacco biancoceleste e a supportare i compagni nelle settimane più impegnative della stagione.