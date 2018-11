Lazio, infortunio Milinkovic-Savic: problema al ginocchio per il serbo

Infortunio Milinkovic-Savic: il centrocampista della Lazio ha accusato un problema al ginocchio nella sfida con il Sassuolo.

Grosso guaio per la Nazionale serba del Ct Mladen Krstajic e per la Lazio. Il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic è uscito infatti malconcio dall’ultimo confronto di campionato con il Sassuolo ed è arrivato in Nazionale con un problema al tendine del ginocchio. A rivelarlo è stato lo stesso Krstajic in conferenza stampa.

«La lista dei disponibili – ha dichiarato – dovrà essere ridotta perché alcuni giocatori devono ancora arrivare in ritiro, e abbiamo un giocatore che ha riportato un infortunio e non sarà con noi. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, che ha riportato un problema al tendine del ginocchio nell’ultima partita».

Infortunio Milinkovic-Savic: il giocatore biancoceleste salterà sicuramente il derby balcanico fra la Serbia e il Montenegro, in programma sabato prossimo, ma potrebbe giocare la successiva sfida fra Serbia e Lituania, valida anch’essa per il Gruppo 4 della Lega C di Nations League e per questo, con ogni probabilità, non sarà rimandato a Formello prima del tempo. «Per ora Sergej salta la gara con il Montenegro», ha chiosato Krstajic. Simone Inzaghi, la Lazio e i fantallenatori che hanno investito su di lui incrociano le dita e sperano di poter riavere il giocatore sano per la ripresa della Serie A, con i biancocelesti impegnati domenica 25 novembre nella delicata sfida con il Milan.

