Lazio, decisione presa: Rovella si opera! Ecco i tempi di recupero e le ultime novità sull’infortunio

Lazio, il centrocampista ex Genoa e Juve Rovella va verso l’operazione: stop di un mese per il centrocampista

La notizia è ormai ufficiale: Niccolò Rovella, centrocampista classe 2001 della Lazio dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere i problemi di pubalgia che lo hanno condizionato nelle ultime settimane. Dopo aver provato un percorso conservativo, lo staff medico biancoceleste ha constatato che la situazione non poteva più essere gestita senza un’operazione.

L’intervento a Roma

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’operazione verrà effettuata nei prossimi giorni presso la clinica privata Quisisana di Roma, una delle strutture più rinomate per questo tipo di trattamenti. L’obiettivo è chiaro: eliminare definitivamente il dolore e permettere al giovane centrocampista di tornare a disposizione nel minor tempo possibile.

Il percorso di riabilitazione

Subito dopo l’intervento, Rovella seguirà un programma di riabilitazione personalizzato. I tempi di recupero stimati sono di circa un mese, anche se molto dipenderà dalla risposta del suo fisico e dalla progressione del lavoro atletico. Lo staff medico e tecnico della Lazio resta comunque fiducioso: il rientro in campo potrebbe avvenire già entro la fine dell’autunno.

Un tassello importante per Sarri

Per Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste chiamato a rilanciare la squadra dopo una stagione complicata, il recupero di Rovella rappresenta un passaggio fondamentale. Il centrocampista ex Genoa e Monza è considerato un elemento chiave per dare equilibrio e qualità alla mediana, soprattutto in un calendario fitto di impegni tra Serie A ed Europa.

Impatto sulle ambizioni stagionali

L’assenza di Rovella pesa, ma la Lazio confida di riaverlo presto al centro del progetto tecnico. Il suo ritorno non sarà importante soltanto per la crescita personale del giocatore, ma anche per le ambizioni stagionali del club, deciso a confermarsi protagonista sia in campionato che nelle competizioni europee.