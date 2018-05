Lazio-Inter, sfottò romanista al Mapei Stadium: «Oh Nooo…» – FOTO

Lazio-Inter, i biancocelesti vedono sfumare il sogno Champions League al traguardo. Al Mapei Stadium parte lo sfottò romanista: «Oh Nooo…»

I tifosi della Roma presenti al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la sfida di campionato contro il Sassuolo si lasciano andare ad una rivincita in termini di sfottò nei confronti di cugini laziali. Negli stessi secondi all’Olimpico Lazio-Inter si giocavano il quarto e ultimo posto in Champions League in una sfida finale dal sapore di spareggio. La partita si è conclusa sul risultato di 2-3 a favore dei nerazzurri di Luciano Spalletti che scavalcano così al foto-finish la squadra bianco-celeste e tornano in Champions League dopo sei anni di assenza.

Al termine della partita i tifosi giallorossi in Reggio Emilia hanno mostrato uno striscione che recitava il testo «Oh noooo…». Una piccola rivincita-sfottò dei giallorossi nei confronti dei cugini laziali nel giorno in cui la Lazio vede sfumare il sogno Champions League dopo averlo cullato per tutta una stagione. Il chiaro riferimento dello striscione è relativo alla vicenda del 2010, quando l’Inter vinse a Roma contro la Lazio in campionato favorendo così il vantaggio sulla Roma e la Curva Nord srotolò il medesimo striscione al momento dei gol nerazzurri.