Lazio-Inter, Stankovic: «Per i nerazzurri è una sfida scomoda»

Dejan Stankovic, che ha vestito le maglie di Lazio e Inter, ha parlato al Corriere dello Sport della sfida di lunedì sera

Lunedì sera, all’Olimpico di Roma, si sfideranno Lazio e Inter: l’ultima volta fu un trionfo nerazzurro, visto che gli uomini di Spalletti grazie a Vecino batterono i laziali ed entrarono in Champions. A parlare di questo scontro di alta classifica ci ha pensato Dejan Stankovic, che ha vestito le maglie di entrambe le squadre. L’ex centrocampista serbo, infatti, al Corriere dello Sport ha dichiarato: «Per l’Inter sarà una sfida scomoda, visti gli ultimi impegni: mi è piaciuta contro il Milan, tosta, forte e alta nella pressione. Col Barcellona è andata un po’ meno bene. Però anche la Lazio è forte, sta facendo bene in campionato e in Europa League. Entrambe le formazioni giocheranno a mille per le motivazioni e lo stadio sarà pieno: speriamo di assistere a uno spettacolo». Stankovic ha poi commentato le prestazioni del suo connazionale, Milinkovic Savic: «Ce ne sono pochi come lui, però, è arrivato al Mondiale con tante aspettative, viste le voci di mercato, e ne ha risentito. Lasciamolo giocare, appena tornerà tranquillo di testa si rivedrà il campo il vero Milinkovic».