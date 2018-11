Lazio, Inzaghi e il battibecco con Banti: «Non me ne vado» – VIDEO

Simone Inzaghi e il battibecco con Banti: il tecnico della Lazio è stato protagonista del concitato finale dell’Olimpico.

La rete in pieno recupero di Correa fa tornare il sorriso sul volto dell’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste eccede però nella foga e oltrepassa la linea dell’area tecnica per parlare con i suoi giocatori e l’arbitro Banti di Livorno decide di allontanarlo dal terreno di gioco. Ma l’allenatore piacentino non ci sta e in maniera perentoria risponde al direttore di gara. Inzaghi e il battibecco con Banti: «No, io non me ne vado», la sua replica al fischietto toscano.

Così, fra la decisione di Banti e l’effettiva uscita dal terreno di gioco dell’allenatore della Lazio sono trascorsi diversi secondi. Con un ulteriore curioso siparietto: Inzaghi prova a fermarsi inizialmente dietro la panchina, ma è beccato da Banti che gli intima di abbandonare immediatamente il campo. «Non avevo capito il perché della sua decisione, – ha spiegato l’allenatore della Lazio nel post partita – poi mi hanno detto che avevo lasciato l’area tecnica e mi sono scusato. Ci tenevo, non volevamo perdere e ho reagito così».