Lazio, Inzaghi prova Luis Alberto tra i titolari: le ultime

Simone Inzaghi ha provato Luis Alberto tra i titolari nell’allenamento odierno a Formello: le ultime sul giocatore spagnolo

La Lazio si è ritrovata questo pomeriggio a Formello per preparare la sfida di sabato pomeriggio contro il Crotone. Il tecnico biancoceleste ha finalmente ritrovato Ciro Immobile dopo il caos tamponi che l’ha visto coinvolto.

Continua a tenere banco in casa Lazio il caso Luis Alberto. Lo spagnolo giocherà regolarmente o sarà punito per le ultime dichiarazioni contro Lotito? Al momento non sembra in discussione il suo impiego per il match di Crotone: come riporta Lazionews24 lo spagnolo ha svolto l’allenamento indossando il fratino dei titolari nel ruolo di mezzala sinistra.