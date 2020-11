Lazio, Immobile e Lulic si allenano con il gruppo. Assente Luiz Felipe

La Lazio è scesa in campo a Formello per preparare la sfida di sabato pomeriggio contro il Crotone: le ultime sulla squadra di Inzaghi

Quarto allenamento della settimana per la Lazio. In attesa di ritrovare a pieno ritmo i giocatori partiti con le Nazionali, Inzaghi sta già facendo le prove tattiche anti Crotone. Sul campo si rivedono anche Correa ed Akpa Akpro, che però svolgono la seduta solo parzialmente, per poter smaltire al meglio le fatiche di questi giorni.

Procede a grandi passi verso il rientro Senad Lulic, il capitano è ormai tornato parte integrante del gruppo e potrebbe rivedersi già nella gara di sabato. Regolarmente sul manto erboso anche Immobile e Luis Alberto: il primo si rivede dopo il caos tamponi, mentre lo spagnolo è a rischio convocazione per punizione.

Ancora assenti sia Luiz Felipe che Strakosha. Sabato sarà quindi ancora Reina a difendere i pali della Lazio, mentre il difensore non si vede già da giorni nel centro sportivo di Formello, sono da capire quindi le sue condizioni e il possibile impiego per i futuri impegni. Lavoro differenziato per Escalante, invece, che – dopo la ricaduta e l’isolamento causa Covid – è lontano dal campo da ormai molte settimane.