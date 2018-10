Il tecnico della Lazio Inzaghi in vista della sfida con la Fiorentina chiede alla squadra di scendere in campo con determinazione. Il modulo resterà quello di sempre

La Lazio viene una striscia negativa di due partite e contro la Fiorentina in casa punta ad una buona prestazione per risollevare lo spirito del gruppo. I biancocelesti hanno perso sabato scorso il derby con la Roma e giovedì sono stati sconfitti dall’Eintracht Francoforte in Europa League. Il tecnico Filippo Inzaghi nella classica conferenza stampa della vigilia chiede alla squadra di lavorare sodo per riscattarsi dal periodo no. «Più che da un momento delicato arriviamo da due sconfitte avvenute in modo diverso. Del derby se n’è parlato e riparlato, a Francoforte la gara è stata condizionata da due espulsioni e da errori individuali che non devono più verificarsi. Dovremo provare a lasciarci alle spalle i due ko. Queste due sconfitte non erano preventivate, già domani abbiamo una gara importantissima e dobbiamo farla nostra in tutti i modi», ha detto l’allenatore biancoceleste.

