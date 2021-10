Lazio, Lazzari: «Oggi era difficile. Ora testa all’Atalanta»

Lazzari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, al termine della gara contro la Fiorentina: le parole dell’esterno

Lazzari al termine della gara contro la Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le sue parole:

GARA – «Oggi era difficile, la Fiorentina ha un organico importante e un allenatore bravo. Sta ottendendo grandi risultati, era una delle partite peggiori che ci potesse capitare, però siamo scesi con l’atteggiamento giusto, volevamo il risultato a tutti i costi. Ora per Bergamo dobbiamo recuperare le energie per fare una grande partita anche in trasferta, dove abbiamo alternanza di risultati».

SQUADRA – «Noi da difensori dobbiamo recepire il prima possibile tutti i concetti del mister, là davanti abbiamo attaccanti fortissimi».

LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIONEWS24