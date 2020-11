Lazio, Leiva continua ad allenarsi in gruppo: assente Luiz Felipe

La Lazio ha fatto già le prove tattiche antiche Crotone. Seconda seduta d’allenamento per Leiva, ancora assente Luiz Felipe

La Lazio si è ritrovata oggi sul campo di Formello per svolgere delle esercitazioni tecniche sulla trasmissione del pallone e lavoro di tattica.

Inzaghi ha ritrovato, per la seconda volta consecutiva, Lucas Leiva: il brasiliano ha avuto il lasciapassare della ASL e dopo gli ulteriori accertamenti si è riunito al gruppo. Ancora in dubbio, invece, per la gara di domenica, Strakosha e Immobile inchiodati sempre dalla questione tamponi.

Assente anche Luiz Felipe. Il difensore non si vede da più di una settimana, nonostante gli ultimi esami in Paideia non abbiano riportato problematiche alla caviglia. Nei prossimi giorni si capirà la natura della sua assenza e, soprattutto, se potrà essere tra i convocati del mister per la trasferta calabrese.